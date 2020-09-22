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РИА Новости
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.В источнике
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Центральная Служба Новостей

Бизнес-омбудсмен предупредил Правительство РФ о возможной волне банкротств среди получателей кредитов под 2%

Центральная Служба Новостей19:27
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
Финансовая газета

Титов предупредил о банкротстве бизнеса с кредитами под 2%

Финансовая газета18:04
ТАСС

Титов предупредил кабмин о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2%

ТАСС17:49
Долг.рф

Предприниматели невольно нарушали правила получения льготного кредита под 2%

Долг.рф18:12
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго
Взгляд.рувчера в 09:08
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Цифровая трансформация оказалась не высшей математикой

По прошествии короткого времени многие руководители основного бизнеса осознали, что цифровая трансформация, о которой им твердили на протяжении нескольких лет, является предметом близким и осязаемым.
ComNews.ru20 сентября в 21:16