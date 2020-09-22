Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Титов предупредил кабмин о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2%

ТАСС17:49
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
Долг.рф

Предприниматели невольно нарушали правила получения льготного кредита под 2%

Долг.рф18:12
Финансовая газета

Титов предупредил о банкротстве бизнеса с кредитами под 2%

Финансовая газета18:04
Центральная Служба Новостей

Бизнес-омбудсмен предупредил Правительство РФ о возможной волне банкротств среди получателей кредитов под 2%

Центральная Служба Новостей19:27
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
14

Мишустин распорядился поощрить строителей моста через Амур

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился поощрить строителей моста через реку Амур, связавшего Благовещенск и Хэйхэ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новостивчера в 09:29
5

Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» - Александра Карелина и Григория Ледкова, пишет ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 10:23
10

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
703

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
65

Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
402

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
РБК17:00

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
65

Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
152