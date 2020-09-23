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Piter.tv
Piter.tv

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами. Об этом сообщили в его пресс-службе. Письмо со своим прогнозом от отправил премьер-министру России Михаилу Мишустину.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
Официальный комментарий
Министерство экономического развития РФ
Требования по сохранению численности занятых на предприятиях-участниках ФОТ 2.0 соблюдается не менее 95% заемщиков, что не вызывает рисков по неисполнению ими основного условия кредитной программы
15:48
Подробнее о событии
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
News.ru

Недоступные коронакредиты: будет ли волна банкротств

News.ru08:51
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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