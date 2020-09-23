Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами. Об этом сообщили в его пресс-службе. Письмо со своим прогнозом от отправил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

С чего всё началось Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы. ТАСС 17:49