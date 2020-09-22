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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
REGNUM

Бизнес-омбудсмен Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

REGNUM18:16
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

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РИА Новости04:18
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ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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