Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.

С чего всё началось Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы. ТАСС 17:49