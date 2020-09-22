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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
Подробнее о событии
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
REGNUM

Бизнес-омбудсмен Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

REGNUM18:16
Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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Ростех представил макет российской станции 5G

Москва, 23 сентября 2020, 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети.
REGNUM04:16
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Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру

21-летняя российская фигуриста, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании (2013 и 2014 годы) Елена Радионова объявила о завершении спортивной карьеры.
Коммерсантъвчера в 09:47
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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