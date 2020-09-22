Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
С чего всё началось
Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
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