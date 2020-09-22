В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которого сегодня выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», пока останется на лечении в Германии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.