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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
Официальный комментарий
Министерство экономического развития РФ
Требования по сохранению численности занятых на предприятиях-участниках ФОТ 2.0 соблюдается не менее 95% заемщиков, что не вызывает рисков по неисполнению ими основного условия кредитной программы
15:48
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News.ru

Недоступные коронакредиты: будет ли волна банкротств

News.ru08:51
Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которого сегодня выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», пока останется на лечении в Германии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии
Ведомости08:07
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

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РИА Новости18:19
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Футболисты «Зенита» посетят балетный урок в Михайловском театре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты команды и воспитанники академии петербуржцев получили приглашение посетить открытый балетный урок, который проведет звезда мирового балета Иван Васильев в Михайловском театре накануне нового 188-го сезона для своих коллег — артистов балетной труппы.
Sport24.ru08:31

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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