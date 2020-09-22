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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
Официальный комментарий
Министерство экономического развития РФ
Требования по сохранению численности занятых на предприятиях-участниках ФОТ 2.0 соблюдается не менее 95% заемщиков, что не вызывает рисков по неисполнению ими основного условия кредитной программы
15:48
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News.ru

Недоступные коронакредиты: будет ли волна банкротств

News.ru08:51
Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширяет "черный список" невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:40
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ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
RT на русском09:36
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАСС07:39
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Захарова назвала дезинформацией заявления Запада по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь прокомментировала заявления Запада о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен российским боевым агентом из группы "Новичок" и что к этому могут быть причастны государственные структуры.
Московский Комсомолец09:34

Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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