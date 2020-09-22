Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предупредил о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2% из-за условий льготной программы.
ТАСС17:49
Подробнее о событии
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
REGNUM

Бизнес-омбудсмен Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

REGNUM18:16
Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
4

Названы ухудшающие состояние пациентов с коронавирусом болезни

Москва, 23 сентября 2020, 09:03 — REGNUM Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по терапии и общей практике Оксана Драпкина назвала заболевания, которые ухудшают течение заболевания, вызванного коронавирусом.
REGNUM02:03
149

«Лукашенко стал нелегитимным главой государства». Бывший белорусский дипломат, один из лидеров КС оппозиции Белоруссии Павел Латушко

Дипломат со снятым указом Лукашенко дипломатическим статусом заявил, что прошедшая церемония стала фактическим признанием фальсификации на выборах.
Фонтанка.Ру07:37