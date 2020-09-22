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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.В источнике
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Телеканал 360°

Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Телеканал 360°20:11
REGNUM

Бизнес-омбудсмен Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

REGNUM18:16
Московский Комсомолец

Титов предупредил премьера Мишустина о возможной волне банкротств

Московский Комсомолец19:05
Коммерсантъ

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Коммерсантъ19:42
ТАСС

Титов предупредил о волне банкротств среди получателей льготных кредитов

ТАСС17:49
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00

В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России
Ведомости06:24
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Борисов прокомментировал планы по изменению НДД и НДПИ

Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме прокомментировал планы по изменению параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
RT на русском05:27

Названа причина смерти миллионов человек в мире

Результаты соответствуют выводам ученых Химического института общества Макса Планка в Германии, согласно которым глобальное загрязнение воздуха является причиной сокращения жизни людей в среднем на три года и приводит ежегодно к 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти во всем мире.
Lenta.ru06:28

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
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