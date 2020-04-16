Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил РИА Новости уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя решение главы МЭР Максима Решетникова лично проверить ситуацию в банках.

Титов прокомментировал звонки Решетникова в банки по поводу кредита

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