Экономика
РИА НовостиТитов прокомментировал звонки Решетникова в банки по поводу кредита
Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил РИА Новости уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя решение главы МЭР Максима Решетникова лично проверить ситуацию в банках.
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Кино
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 вчера в 01:32
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Власти Ростова рассказали о выдаче пропусков для работающих
«Указанные разрешения предназначены для сотрудников организаций, действующих на территории Ростова, деятельность которых не была приостановлена в ситуации распространения коронавируса», — говорится в официальном сообщении.
РБК Ростов-на-Дону 12:09
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Здоровье
Продавцов алкоголя в Коми оштрафовали на 95 тысяч рублей
По данным управления Роспотребнадзора по Коми, за первый квартал года проведены проверки в отношении 20 субъектов, которые реализуют алкогольную продукцию на 62 объектах.
КомиОнлайн вчера в 04:16
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Кино
Свежие кадры: в финальных эпизодах «Сверхъестественного» вернутся знакомые персонажи
Киноафиша России 17 апреля в 03:38
Общество
Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина.
РБК 15:05
Спорт
Непомнящий проиграл Каруане в первом туре онлайн-супертурнира Карлсена
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил американцу Фабиано Каруане в матче первого тура онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Матч ТВ 13:44
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Общество
Музеи и зоопарки добавили в перечень пострадавших от коронавируса
В перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса к тому же внесли новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами».
МР7.ру вчера в 08:47
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Происшествия
Более девяти тысяч тестов на коронавирус провели за сутки в Петербурге
Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 10:16 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вновь существенно возросло количество проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 апреля в 03:16
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК вчера в 13:40
Финансы
Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан.
Известия 13:30
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Армия и оружие
Секреты С-350 «Витязь» показали на видео
Работу новейшей российской ЗРС-350 "Витязь" показали на видео.
Российская газета 12:19
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Политика
Президент Чехии примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы
В перенесенных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Москве примет участие президент Чехии Милош Земан, 19 апреля он сообщил об этом в интервью пражской радиостанции Частота-1.
ИА Красная Весна 15:55
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
Космос
Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил отмену запуска спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур в марте, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:16
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20