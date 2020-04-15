Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТитов прокомментировал звонки Решетникова в банки по поводу кредита

Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил РИА Новости уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя решение главы МЭР Максима Решетникова лично проверить ситуацию в банках.
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Минэкономразвития: программа «нулевых кредитов» реализуется медленно

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Частный интерес: почему банки не подчиняются решениям правительства

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Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

REGNUM15 апреля в 16:32

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РЕН ТВ15 апреля в 16:36

Решетников лично убедился, как сложно получить льготный кредит

РИА Новостивчера в 05:30

Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем

Znak.com15 апреля в 16:22
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МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
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Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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