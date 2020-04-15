Экономика
РИА НовостиТитов прокомментировал звонки Решетникова в банки по поводу кредита
Программа льготных кредитов на зарплаты бизнесу в условиях распространения коронавируса пока остается на бумаге, заявил РИА Новости уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя решение главы МЭР Максима Решетникова лично проверить ситуацию в банках.
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Глава МЭР решил проверить, как банки выдают нулевые кредиты бизнесу, и не смог взять заем
Znak.com15 апреля в 16:22
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