Общество
РЕН ТВТитов просит разграничить в УК РФ уклонение от налогов и их неуплату
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения с неуплатой налогов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад омбудсмена президенту России Владимиру Путину.
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения о неуплате налогов .ТАСС00:36
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Титов предлагает четко разграничить в законодательстве уклонение от неуплаты налогов
Политика Сегодня03:08
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