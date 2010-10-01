Общество

РЕН ТВРЕН ТВТитов просит разграничить в УК РФ уклонение от налогов и их неуплату

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения с неуплатой налогов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад омбудсмена президенту России Владимиру Путину.
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с чего всё началось

Титов в докладе Путину просит разграничить в УК РФ уклонение от налогов и их неуплату

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения о неуплате налогов .
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Титов просит президента РФ разграничить в УК понятия уклонения от налогов и их неуплату

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Политика Сегодня03:08

Титов просит разграничить в УК РФ уклонение от налогов и их неуплату

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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
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За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека

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Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»

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«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

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Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

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В Китае назвали десять самых загадочных мест России

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Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
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Министр здравоохранения Красноярского края отправлен на карантин

Как сообщают в минздраве, большинство изолированных сотрудников продолжат работать дистанционно.
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С учетом личности подсудимого суд решил ограничиться наказанием в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Денис Мищенков был признан Севастопольским военным гарнизонным судом в совершении семи преступлений в период с августа 2018 по март 2019 года, когда офицер проходил воинскую службы на Черноморском флоте.
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В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях.
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В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав

Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.
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На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом

За все время распространения коронавируса ИВЛ помогли 83 пациентам. В ковид-госпиталях развернуто 4 тыс. 254 койки.
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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
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