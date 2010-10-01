Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения о неуплате налогов .

с чего всё началось

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает четко разграничить в законодательстве преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, и правонарушения с неуплатой налогов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад омбудсмена президенту России Владимиру Путину.

Титов просит разграничить в УК РФ уклонение от налогов и их неуплату

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