Будьте в Плюсе

Титов раскритиковал предложение Минтранса РФ поднять тарифы на проезд по платным дорогам

Минэкономики раскритиковало проект Минтранса по повышению потолка тарифов на государственных платных дорогах.
Коммерсантъ
На концессионных участках лимит предлагается в размере 16,5 руб. (сейчас 12 руб.) за км по дороге и 115,5 руб. (сейчас 84 руб.) на мосту.
Коммерсантъ
Минтранс объясняет необходимость увеличения стоимости проезда по действующим платным автодорогам тем, что данные меры будут способствовать более быстрому возврату внебюджетного финансирования и повысят эффективность управления транспортным потоком.
Konkurent.ru
Стоимость проезда, утвержденная постановлением №47, учитывала способность населения РФ, владеющего личным легковым транспортом, оплачивать проезд по платным автомобильным дорогам.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В Совфеде предлагают сбалансировать тарифы на проезд по платным дорогам
Парламентская газета16:02
Тарифы платных дорог уперлись в потолок
Коммерсантъвчера в 16:59
Самое цитируемое
Титов раскритиковал предложение Минтранса РФ поднять тарифы на проезд по платным дорогам
ПРАЙМвчера в 11:14
Минтранс хочет поднять тарифы на платные дороги. Минэкономики против – тогда все поедут по бесплатному варианту
Банки Сегоднявчера в 03:53
Минтранс планирует повысить цены на платных дорогах до уровня цен Евросоюза
Право.рувчера в 05:27
Минэкономики раскритиковало идею строительства платных дорог за счет автовладельцев
Forbesвчера в 04:28
Минэкономики раскритиковало идею строительства платных дорог за счет автовладельцев
Компаниявчера в 07:38

Интересное

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.
РИА Новости16:32

Садальский в день рождения Малахова вспомнил о проблемах телеведущего со здоровьем

Актер рассказал о проблемах журналиста со здоровьем в день его 50-летия.
Народные новостивчера в 11:52

В США вышла в обращение первая монета с изображением чернокожей женщины

Монетный двор США продолжит выпуск 25-центовых монет с изображениями женщин, повлиявших на развитие Америки, до 2025 года.
Московские новостивчера в 07:42

Мэр Алма-Аты Сагинтаев: силовики не дали отпор, так как были вооружены дубинками и щитами

Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев объяснил, что силовики во время беспорядков были неспособны дать отпор, поскольку были вооружены лишь дубинками и щитами, а боевого оружия при них не было.
Lenta.ruвчера в 14:20

В США у кошек выявили потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на Известия, в популяции домашних кошек в Соединенных Штатах Америки может циркулировать особый вирус, который похож на коронавирусную инфекцию.
Уфимские Заметкивчера в 08:14

Компания Chery анонсировала новый внедорожник T-X под брендом Jetour

Китайская марка Jetour («дочка» Chery) анонсировала новый брутальный внедорожник, призванный составить конкуренцию уже заявившим о себе моделям Tank от Great Wall.
Автоновости дня10 января в 07:32

Apple разрешит использование альтернативных платёжных систем в App Store в Южной Корее

В минувшем ноябре о намерении обеспечить возможность использования альтернативных платёжных систем в Южной Корее заявила также Google, сообщившая, что в таких случаях комиссия компании будет снижена с 15 % при оплате через Google Pay до 11 % за транзакции через сторонние площадки.
3DNewsвчера в 03:50

Билл Гейтс усомнился в возможности появления более заразного штамма COVID-19 в 2022 году

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса.
RT на русском17:52

Наночастицы золота помогли селективно окислить метан

Химики научились селективно окислять метан до ценных органических производных — метанола и уксусной кислоты — с помощью катализа наночастицами золота.
N + 1вчера в 03:13

Поронайские рыбаки добыли первую навагу в заливе Терпения

Насколько быстро рыбаки освоят допустимый объем, будет зависеть от погодных условий, температурного режима и ледовой обстановки в заливе Терпения.
Комсомольская правда - Сахалин18:55