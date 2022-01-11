В минувшем ноябре о намерении обеспечить возможность использования альтернативных платёжных систем в Южной Корее заявила также Google, сообщившая, что в таких случаях комиссия компании будет снижена с 15 % при оплате через Google Pay до 11 % за транзакции через сторонние площадки.