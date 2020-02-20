Общество
ВедомостиКоличество уголовных дел против бизнеса резко выросло
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
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с чего всё началось
Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.Ведомостивчера в 16:52
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Статистика 2019 года показала рост числа уголовных дел по экономическим преступлениям - Титов
Независимая газетавчера в 13:08
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Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
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Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
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Кадыров начал тренироваться с Емельяненко для совместного боя
Александр Емельяненко поделился информацией о том, что он в Чечне начал тренироваться К тренировкам известного бойца присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров Нам еще предстоит определиться, кто из нас настоящий чемпион, – рассказал Кадыров Вы об этом сразу же узнаете, к сожалению, – парировал его Емельяненко.
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В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов
В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов.
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Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России
Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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Лондон призвал Москву прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Постпред отметила, что России стоит участвовать в доставке международной гуманитарной помощи Донбассу, поскольку ее механизмы предусмотрены в минских договоренностях.