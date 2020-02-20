Общество

ВедомостиВедомостиКоличество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
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с чего всё началось

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Ведомостивчера в 16:52

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Титов сообщил об увеличении числа дел по экономическим статьям на 37%

РБК02:46

Бизнес-омбудсмен: число уголовных дел против предпринимателей выросло на треть

Новая газета02:46

Статистика 2019 года показала рост числа уголовных дел по экономическим преступлениям - Титов

Независимая газетавчера в 13:08

Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса

Коммерсантъвчера в 20:48

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Ведомостивчера в 16:52

В России стали сильнее «кошмарить бизнес»

Lenta.ru01:46

Титов назвал количество граждан, содержащихся в СИЗО по статьям о мошенничестве

ТАССвчера в 08:17
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.
ТАСС 03:29
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
РИА Новости 04:42
Космос

Луна Сатурна не прошла симуляцию на наличие жизни

Популярная механика вчера в 06:50
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
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Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
РБК 03:23
Политика

ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому

ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новости 05:01
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Владимир Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики. Об этом президент России заявил во время заседания коллегии ФСБ РФ.
Piter.tv 04:53
Здоровье

Двое человек скончались в Иране от коронавируса

К утру 19 февраля в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19, умерло более двух тысяч человек.
Snob.ru вчера в 14:52
Общество

Уволен глава Боткинской больницы Алексей Яковлев

Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:01
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Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Общество

Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду продлил на неопределенный срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 04:40
Единоборства

Кадыров начал тренироваться с Емельяненко для совместного боя

Александр Емельяненко поделился информацией о том, что он в Чечне начал тренироваться К тренировкам известного бойца присоединился глава Чечни Рамзан Кадыров Нам еще предстоит определиться, кто из нас настоящий чемпион, – рассказал Кадыров Вы об этом сразу же узнаете, к сожалению, – парировал его Емельяненко.
КМВ Новости вчера в 14:46
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Автоспорт

В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал второй день предсезонных тестов.
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Политика

Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России

Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 18 февраля в 07:07
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Хоккей

Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким

Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.
РЕН ТВ 03:17
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
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Лондон призвал Москву прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Постпред отметила, что России стоит участвовать в доставке международной гуманитарной помощи Донбассу, поскольку ее механизмы предусмотрены в минских договоренностях.
RuNews24.ru 02:08
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