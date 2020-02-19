Общество

КоммерсантъКоммерсантъТитов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом числа дел об экономических преступлениях, приводят «Ведомости» слова уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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Борис Титов сообщил о резком росте количества уголовных дел против предпринимателей

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