Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

с чего всё началось

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом числа дел об экономических преступлениях, приводят «Ведомости» слова уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Титов сообщил о резком росте числа уголовных дел против бизнеса

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