Экономика
Мой БрянскТитов: субсидии в размере МРОТ получат около трети предпринимателей
Титов отметил, что основываясь на этих критериях, рассчитывать на получение поддержки могут только 28,4% предпринимателей. Уточняется, что наибольший охват мера может получить в Курганской области, где на выплату смогут претендовать 77% малых и средних предприятий.
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Бизнес-омбудсмен: Безвозмездные субсидии в размере МРОТ смогут получить 28% малых и средних предприятий
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