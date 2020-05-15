Экономика

Мой БрянскМой БрянскТитов: субсидии в размере МРОТ получат около трети предпринимателей

Титов отметил, что основываясь на этих критериях, рассчитывать на получение поддержки могут только 28,4% предпринимателей. Уточняется, что наибольший охват мера может получить в Курганской области, где на выплату смогут претендовать 77% малых и средних предприятий.
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