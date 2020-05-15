Экономика
Мой БрянскТитов: субсидии в размере МРОТ получат около трети предпринимателей
Титов отметил, что основываясь на этих критериях, рассчитывать на получение поддержки могут только 28,4% предпринимателей. Уточняется, что наибольший охват мера может получить в Курганской области, где на выплату смогут претендовать 77% малых и средних предприятий.
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Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
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Бывший полузащитник киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать свои силы в боксе.
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Во время в классах обязаны будут проводить дезинфекцию помещений. Полный список новый требований составлен Роспотребнадзором в виде памятки.
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