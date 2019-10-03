Спорные акции стоили даже дороже, чем та цена, за которую они были проданы. Поэтому дело должно быть закрыто. Или же должны быть предъявлены новые обвинения, но они должны быть обнародованы, а не храниться за семью печатями, пока людей безосновательно держат в СИЗО.

Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов посетит следственный изолятор №4 УФСИН по городу Москве 3 октября. После посещения СИЗО запланирован пресс-подход с омбудсменом. В пресс-службе политика уточнили, что Титов в 11:00 встретится с фигурантами дела инвестиционного фонда Baring Vostok.

Титов встретится с тремя фигурантами дела Baring Vostok в СИЗО

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Футбол Хельвег: у Головина прекрасное будущее Бывший игрок «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

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