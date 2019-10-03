Происшествия

SM NewsSM NewsТитов встретится с тремя фигурантами дела Baring Vostok в СИЗО

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Уполномоченный при президенте РФ Борис Титов посетит следственный изолятор №4 УФСИН по городу Москве 3 октября. После посещения СИЗО запланирован пресс-подход с омбудсменом. В пресс-службе политика уточнили, что Титов в 11:00 встретится с фигурантами дела инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Борис Титов
Спорные акции стоили даже дороже, чем та цена, за которую они были проданы. Поэтому дело должно быть закрыто. Или же должны быть предъявлены новые обвинения, но они должны быть обнародованы, а не храниться за семью печатями, пока людей безосновательно держат в СИЗО.
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