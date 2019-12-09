Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТитул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
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«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

РБК00:27

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Известиявчера в 23:24

Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Коммерсантъвчера в 23:42

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница ЮАР

ТАССвчера в 23:32

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Интерфаксвчера в 23:55

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

РИА Новостивчера в 22:30

Определена победительница «Мисс Вселенная 2019»

Lenta.ruвчера в 22:30
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Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Коммерсантъ 01:17
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
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В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Общество

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Общество

В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости 06 декабря в 07:33
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
РИА Новости вчера в 23:35
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
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Политика

В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК вчера в 07:28
Политика

Путин встретился с Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщает корреспондент RNS.
Rambler News Service 07 декабря в 07:50
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
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Названы главные причины неплатежей россиян по кредитам

Среди основных причин, почему россияне не платят по взятым кредитам и займам, оказались слабое планирование семейного бюджета и наличие непредвиденных срочных расходов, сообщает РИА Новости.
Невские Новости вчера в 22:33
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 00:27
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Происшествия

Землетрясение зафиксировали на Алтае

News.ru вчера в 21:03
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
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«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ

РИА Новости вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей молодой возлюбленной

Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
VSE42.RU 00:13
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