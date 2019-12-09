Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТитул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
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Девушка из ЮАР стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная»

Российская газетавчера в 23:18

Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Коммерсантъвчера в 23:42

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница ЮАР

ТАССвчера в 23:32

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Известиявчера в 23:24

Названа новая мисс Вселенная

RT на русскомвчера в 23:43

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

РИА Новостивчера в 22:30

Определена победительница «Мисс Вселенная 2019»

Lenta.ruвчера в 22:30
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Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости вчера в 20:55
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Политика

Госдеп: Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся 10 декабря в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на график Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 23:28
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
RT на русском вчера в 10:29
Общество

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Говорит Москва вчера в 06:27
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Вестник 06 декабря в 23:40
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 11:30
Политика

Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.
Вести.Ru вчера в 22:35
Хоккей

Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов

Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Sportbox.RU вчера в 06:49
Общество

Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя

Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Живая Кубань вчера в 00:21
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Авто

GM и LG Chem построят завод для производства аккумуляторов

Движок 06 декабря в 05:08
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru вчера в 00:31
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

РФ не будет пересматривать Минские договорённости перед встречей в Париже

Россия не собирается пересматривать Минские договорённости и продолжает занимать жёсткую позицию перед встречей в нормандском формате в Париже.
News.ru 00:21
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Политика

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
RT на русском вчера в 14:41
Происшествия

В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
REGNUM вчера в 21:49
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru вчера в 22:11
Фигурное катание

Россиянки заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при

В Турине фигуристки-одиночницы завершили показ своих произвольных программ в рамках финала Гран-при.
Inc-news.ru 07 декабря в 16:10
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