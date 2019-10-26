Общество
Газета.RuВыбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел. Результаты опубликованы на официальной странице конкурса в Twitter. Церемония награждения прошла в столице Филиппин - Маниле.
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Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота совместно
Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.
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Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Политика
Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»
Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
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Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили сертификат ЕЭК
Новейшие модели смартфонов Xiaomi получили сертификат от двух официальных органов – в Таиланде (NBTC) и в Европе (ЕЭК).
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
Культура
Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»
Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
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