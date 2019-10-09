Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России. Для поиска законодательного пути решения этой и других проблем в строительной сфере будет создана рабочая группа. Законопроект о запрете точечного строительства может быть внесен до конца года.

Точечную застройку в РФ могут запретить

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