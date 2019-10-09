Общество
Российская газетаТочечную застройку в РФ могут запретить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России. Для поиска законодательного пути решения этой и других проблем в строительной сфере будет создана рабочая группа. Законопроект о запрете точечного строительства может быть внесен до конца года.
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Во фракциях ГД поддержали инициативу о выработке нового стандарта застройки городов
Государственная Дума РФ08:28
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
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Автоновости дня вчера в 02:06
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Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Армия и оружие
Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
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Общество
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РИА Новости 07 октября в 10:56
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Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
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Экспресс газета 04:13
Общество
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
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Армия и оружие
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
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«Яндекс» представил колонку «Станция Мини»
Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
News.ru 05:50
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Происшествия
В Москве мужчина получил топором по голове и лишился 60 тысяч долларов
Московский Комсомолец 08:47
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
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Газета.Ru вчера в 04:16
Армия и оружие
США запланировали крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
США запланировали провести в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в европейские страны.
Известия 07 октября в 09:10
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Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
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Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
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Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае
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Коммерсантъ 11:13
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Спецслужбы России обвинили в работе на Украине
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Популярный юморист, комик, резидент Comedy Club и стендапер Гарик Мартиросян на днях поделился с поклонниками информацией, касающейся его шоу «Новый», с которым он собирается совершить довольно большой гастрольный тур.
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Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
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