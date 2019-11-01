Как стало известно «Чемпионату», матч 16-го тура между «Сочи» и ЦСКА должен стать решающим для главного тренера команды Александра Точилина. Перед матчем с «Тамбовом» руководство сочинского клуба дало Точилину два матча на исправление турнирной ситуации, но команда эту встречу проиграла.

Точилин может быть уволен из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

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