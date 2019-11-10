Главный тренер "Сочи" Александр Точилин, комментируя поражение от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ, ответил на вопрос о возможной отставке. Сочинцы потерпели поражение со счётом 2:3, они в итоге не смогли покинуть последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Тренер «Сочи» ответил на вопрос об отставке после поражения от ЦСКА

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