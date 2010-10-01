Главный тренер «Сочи» Александр Точилин планирует подать в отставку после поражения в матче 16-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

Точилин подаст в отставку после поражения от ЦСКА

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