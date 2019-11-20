с чего всё началось

Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев. По данным журналиста в ближайшее время стороны обсудят в клубном офисе условия расторжения контракта.

Политика Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.

Политика Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.

Технологии Для поездов и самолетов в России готовят быстрый интернет В России разрабатывается принципиально новая беспроводная система связи, которая сможет обеспечить широкополосным интернетом высокоскоростной транспорт— поезда и самолеты, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Общество Россиян захотели штрафовать за шум ночью Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за шум в ночное время.

Общество В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Московском регионе трех членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые занимались вербовкой в террористические организации жителей Москвы и области.

Общество Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Наука Суп может помочь справиться с малярией Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.

Происшествия СПбГУ заявил об угрозах в адрес студента доцента Соколова СПбГУ обратился в правоохранительные органы из-за угроз, которые поступили в адрес студента, обучавшегося у историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.