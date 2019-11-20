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РИА НовостиРИА НовостиТочилин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи»

Александр Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи", сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности главного тренера "Сочи" в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский.
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Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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Роман Анатольевич Березовский
Футболист
Советский, армянский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. Известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также национальную сборную Армении, в которой был капитаном. Тренер в ФК «Сочи».
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