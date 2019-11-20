РПЛ
РИА НовостиТочилин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи»
Александр Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Сочи", сообщается на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности главного тренера "Сочи" в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата России будет Роман Березовский.
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Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
Политика
В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель
Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы
Футбол
Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Политика
Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Спорт
Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина.
Происшествия
Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала»
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Армия и оружие
В МИД России осудили удары Израиля по Сирии
Москва осуждает и считает неправильными удары ВВС Израиля по Сирии.
Общество
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).
Общество
В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул
В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью
Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Происшествия
Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию главы «Рольфа»
Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Общество
Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Экономика
Силуанов заявил об ускорении роста экономики до 2,2%
В октябре рост экономики России ускорился до 2,2%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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