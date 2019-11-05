РПЛ

Sport.ruSport.ruТочилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

Перед игрой с "Тамбовом" руководители сочинской команды предоставили Точилину две игры, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице, но "Сочи" проиграл этот матч. Таким образом, 45-летний тренер может лишиться своей работы в случае поражения от московского ЦСКА.
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Точилин может быть уволен из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

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Гендиректор «Сочи»: «У Точилина есть возможность поправить положение команды в турнирной таблице»

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Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

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«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА

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«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА

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Точилин может быть уволен из «Сочи» после матча c ЦСКА

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Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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