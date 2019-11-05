РПЛ
Sport.ruТочилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА
Перед игрой с "Тамбовом" руководители сочинской команды предоставили Точилину две игры, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице, но "Сочи" проиграл этот матч. Таким образом, 45-летний тренер может лишиться своей работы в случае поражения от московского ЦСКА.
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У птиц впервые обнаружили сложные многоуровневые сообщества
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
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Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 18:29
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Москва имеет лучший индекс качества городской среды в России
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
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В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
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Найден иммунитет от старческого слабоумия
В Колумбии обнаружена пенсионерка с редкой мутацией генов, которая защищает её от всех видов старческого слабоумия.
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Пятеро детей пострадали при пожаре в Казани
Известия 04:12
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Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Общество
Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк
В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Футбол
Егоров: оценку работе судей в матчах РПЛ стоит давать по итогам сезона
Оценка работе судей в матчах чемпионата России по футболу будет сделана не по итогам первого круга, а после завершения всего сезона.
ТАСС Спорт 05:55
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Музыка
Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV
Слово и Дело вчера в 05:56
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
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Авто
В России отзовут 36 автомобилей BMW
Компания BMW из-за возможных проблем с подвеской отзывает в России 36 автомобилей BMW X3 и X4 (серия G01/G02).
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Армия и оружие
Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
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Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
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RuNews24.ru 05:50
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Политика
Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09