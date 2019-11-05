Перед игрой с "Тамбовом" руководители сочинской команды предоставили Точилину две игры, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице, но "Сочи" проиграл этот матч. Таким образом, 45-летний тренер может лишиться своей работы в случае поражения от московского ЦСКА.

Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

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