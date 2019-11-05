Перед игрой с "Тамбовом" руководители сочинской команды предоставили Точилину две игры, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице, но "Сочи" проиграл этот матч. Таким образом, 45-летний тренер может лишиться своей работы в случае поражения от московского ЦСКА.

Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

Политика «Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Армия и оружие Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Происшествия Московский школьник выстрелил в девушку на свидании В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.

Шоу-бизнес Богомолов красиво поздравил Собчак Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.

Экономика Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Политика WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Общество Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Общество Число разрешений на такси предложили ограничить в России В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в российских регионах.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Здоровье Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Политика План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

Шоу-бизнес Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы Большинство российских звезд требуют за свои выступления несколько миллионов рублей.

Армия и оружие США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии Вашингтон приступил к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе Сирии.

Общество Госдума одобрила законопроект о восстановлении системы вытрезвителей Госдума одобрила законопроект о восстановлении системы вытрезвителей Депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта, благодаря которым в России снова появятся вытрезвители.

Хоккей Никита Щербак перешел в «Трактор» Последним клубом Щербака был омский «Авангард», в который он перешел летом 2019 года, но надолго не задержался.

Финансы Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Космос Найдена смертоносная для всей Вселенной аномалия Международная группа астрономов обнаружила аномалию, указывающую на то, что Вселенная искривлена и замкнута подобно сфере, а не является плоской, как считалось ранее.

Политика Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Политика Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.

Транспорт Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.