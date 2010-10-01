Развивающимся рынкам будет сложно добиться оживления, если темпы роста развитых стран снижаются. Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 2,5%. Экономика России в 2020 году вырастет на 1,6%, прогнозируют в банке. И более значительного ускорения в ближайшее время аналитики не ожидают.

Точки напряжения: какие вызовы и угрозы ждут финансовый рынок в 2020 году

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