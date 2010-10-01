Экономика
РБКТочки напряжения: какие вызовы и угрозы ждут финансовый рынок в 2020 году
Развивающимся рынкам будет сложно добиться оживления, если темпы роста развитых стран снижаются. Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 2,5%. Экономика России в 2020 году вырастет на 1,6%, прогнозируют в банке. И более значительного ускорения в ближайшее время аналитики не ожидают.
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Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Гаджеты
Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу
Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Футбол
Украинский футболист лишился работы после поездки в Петербург
Футбольный клуб «Агробизнес» возмутился своим спортсменом Игорем Сикорским, который съездил в Петербург.
Единоборства
Владимир Кличко заявил, что мог бы попробовать себя в UFC
Украинский боксер Владимир Кличко рассказал о своем отношении к UFC.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Экономика
В России выросли цены на сотовую связь
Сотовые операторы в России повысили цены на мобильную связь: Tele2 увеличила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Российские физики из Университета ИТМО в сотрудничестве с австралийскими и южнокорейскими коллегами создали наноразмерные резонаторы, которые могут удерживать свет рекордно долго — в двести раз дольше периода одного колебания световой волны.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Футбол
Официально: Эшли Янг перешел в Интер
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Футбол
Футболист «Динамо» Игбун опроверг информацию о своей госпитализации
Политика
В Раде считают заявление премьера об отставке «политическим жестом»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке было "политическим жестом".
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Сыктывкарский городской суд арестовал руководителя МВД по Коми Виктора Половникова на 2 месяца.
Технологии
Facebook передумал продавать рекламу в WhatsApp
Facebook отказался от планов продавать рекламу в принадлежащем ему WhatsApp, сообщают зарубежные СМИ.
Общество
В Великобритании сообщили, как отметят Brexit
В день выхода Великобритании из Евросоюза специальную речь произнесет премьер-министр Борис Джонсон, 17 января сообщает канцелярия министра.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.