Экономика

РБКРБКТочки напряжения: какие вызовы и угрозы ждут финансовый рынок в 2020 году

Развивающимся рынкам будет сложно добиться оживления, если темпы роста развитых стран снижаются. Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 2,5%. Экономика России в 2020 году вырастет на 1,6%, прогнозируют в банке. И более значительного ускорения в ближайшее время аналитики не ожидают.
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Точки напряжения: какие вызовы и угрозы ждут финансовый рынок в 2020 году

РБК15 января в 22:02

Рождественское гадание на финансовой гуще: чего ждать от рынков в 2020 году

Профиль13 января в 16:01
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Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
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В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний

В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.
РБК 01:44
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Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
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Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»

По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Soccer.ru вчера в 12:23
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам

РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
РЕН ТВ вчера в 06:51
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru вчера в 18:39
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 15 января в 12:12
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ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.
Вести.Ru 02:07
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости 00:54
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском вчера в 01:18
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Экономика

Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников

Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Российская газета вчера в 19:15
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета вчера в 07:01
Здоровье

Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака

Волгоградская правда вчера в 23:08
Политика

МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 01:42
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Музыка

Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса

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Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru вчера в 10:36
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Две шайбы Ковальчука позволили «Монреалю» победить «Филадельфию»

ГЛАС.RU вчера в 21:42
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В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

Газета.Ru 02:06
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Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах купания на Крещение

Жителей России предупредили об опасности купания во время крещенский морозов.
Политическая Экспертиза 01:38
Политика

Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Газета.Ru 00:52
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ вчера в 10:31
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
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