Экономика
РБКТочки напряжения: какие вызовы и угрозы ждут финансовый рынок в 2020 году
Развивающимся рынкам будет сложно добиться оживления, если темпы роста развитых стран снижаются. Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 2,5%. Экономика России в 2020 году вырастет на 1,6%, прогнозируют в банке. И более значительного ускорения в ближайшее время аналитики не ожидают.
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Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Общество
В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний
В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
Футбол
Демба Ба: «Мане был достоин получить „Золотой мяч“»
По мнению сенегальца, победителем должен был стать его соотечественник Садио Мане, играющий за "Ливерпуль".
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Музыка
Кандидат в премьеры Михаил Мишустин оказался автором песен Лепса
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Хоккей
Две шайбы Ковальчука позволили «Монреалю» победить «Филадельфию»
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах купания на Крещение
Жителей России предупредили об опасности купания во время крещенский морозов.
Политика
Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.