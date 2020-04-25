Я поддерживаю решение редакции журнала. Ее действия говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована.

Журнал Glamour писал, что не поддерживает позицию Тодоренко о домашнем насилии. В издании отметили, что в связи с этим пригласили телеведущую еще раз обсудить эту тему, и в итоге она извинилась за высказанные в интервью PeopleTalk слова.

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

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