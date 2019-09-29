Происшествия
REGNUMТок по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.
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Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами, родившиеся на Украине, могли появиться на свет из-за воздействия внешних факторов, рассказал телеканалу "360" генетик, руководитель лаборатории перинатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов.
РИА Новости 11:06
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни Хетфилда
Life.ru вчера в 09:31
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.
РИА Новости 08:27
Единоборства
Мусаси победил Мачиду в главном бою Bellator 228
В ночь на 29 сентября (мск) в Инглвуде (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 228, где в главном бою вечера встретились Лиото Мачида и Гегард Мусаси.
Sport24.ru 01:30
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° вчера в 06:49
Авто
Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли
За 8 месяцев 2019 года объем вторичного авторынка РФ составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 27 сентября в 05:15
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал о тайном рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Газета.Ru 11:40
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
Российская газета 10:24
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости вчера в 13:47
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок
На испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.
RT на русском 10:49
Волейбол
Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира
Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
Кубань 24 04:49
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Кино
Человек-паук вновь появится в киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony заключили сделку, в рамках которой студия Marvel получила право спродюсировать еще один эпизод о Человеке-пауке.
Политическая Экспертиза 27 сентября в 17:31
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Транспорт
Тестовая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Финляндию
Первый тестовый электропоезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Финляндию отправился сегодня утром, 28 сентября, с Финляндского вокзала в Иматру.
REGNUM вчера в 07:30
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33