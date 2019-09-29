Происшествия
REGNUMТок по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.
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Общество
Врачи назвали первые симптомы развития рака печени
Специалисты в области здравоохранения назвали первые симптомы рака печени, характерные для развития на ранних стадиях.
Политическая Экспертиза 12:20
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском вчера в 08:25
Футбол
Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском 15:41
Гаджеты
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ 20:38
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей
Автоновости дня 01:46
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru 21:44
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер вчера в 05:10
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Теннис
Премьера Индии взбудоражила речь теннисиста Медведева в финале US Open
Премьер-министр Индии Нарендра Моди признался, что речь, которую произнес российский теннисист Даниил Медведев после поражения испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open, произвела на него огромное впечатление.
Экономика сегодня 21:16
Экономика
ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг
Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT— специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 20:00
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Футбол
«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника.
Матч ТВ 18:27
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
"Валенсия" удержала преимущество в один гол и победила 1:0. Команда Черышева набрала 9 очков и поднялась на 9 место.
Вести.Ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru 05:45
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят на 400 рублей
Изменение прожиточного минимума пенсионеров происходит каждый год.
168 часов 27 сентября в 04:19
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru вчера в 07:41
Кино
Суд не рискнул рассматривать иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Русская Планета 07:18
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru 05:20
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь по Донецку, заявили в ДНР
"В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь", - уточнил представитель ДНР в СЦКК.
Газета.Ru вчера в 11:15
Наука
Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке
Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс 27 сентября в 10:41
Хоккей
«Трактор» обыграл «Локомотив» в домашнем матче
Челябинск Сегодня 10:37