Происшествия

REGNUMREGNUMТок по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.
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