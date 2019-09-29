Происшествия
REGNUMТок по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM. Сначала сообщения о ЧП появились в социальных сетях, затем информацию об этом подтвердили в мэрии.
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Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Здоровье
Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин
Спровоцировать предменструальный синдром может нервно-психический стресс — у женщин, которые занимают руководящие должности, ПМС встречается чаще.
Екатеринбург Онлайн 23:29
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Хоккей
Зыков подрался с Э. Кейном в матче «Вегаса» и «Сан-Хосе»
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков подрался с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном во время предсезонного матча.
Sport24.ru 23:10
Наука
Лучшее за день. 29 сентября
Как гены могут ввергнуть мышей в социальный конфликт, знают российские ученые.
Индикатор 17:32
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР
Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
РБК 22:14
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Космос
На комете из межзвездного пространства впервые идентифицирована молекула газа
AstroNews.ru вчера в 10:37
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Происшествия
В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении
Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.
Известия вчера в 08:28
Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС 22:40
Футбол
Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 19:48
Происшествия
Затонувший более века назад «корабль-призрак» найден в США
Затонувший около 120 лет назад корабль Hudson найден на дне озера Верхнее, находящегося в США.
Народные новости 20:16
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес
Концерт Бузовой во Владивостоке закончился скандалом
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой во Владивостоке завершился на скандальной ноте, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:00
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Политика
Демократы США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
В рамках расследования демократы намерены выяснить, не подрывал ли президент безопасность США в разговорах с другими лидерами стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
Rambler News Service 15:14
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Армия и оружие
В «Грузинском легионе»: Японец воюет на Донбассе, чтобы вернуть России долг за Курилы
Грузинский наёмник отметил, что у многих иностранцев, прибывающий воевать на Украину, имеется боевой опыт.
Военное обозрение 23:11
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости 16:50
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 20:51
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15