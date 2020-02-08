Происшествия

Радио SputnikРадио SputnikВ Казахстане объявили количество жертв массовой драки на юге страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о подробностях массовой драки, которая произошла 7 февраля на юге страны в Жамбылской области, известно, что в результате конфликта восемь человек погибли и десятки пострадали.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
Информацию о массовой драке обнародовал глава Казахстана на своей странице в Twitter
 со ссылкой на сведения правоохранительных органов Жамбылской области.
iReactorвчера в 17:45

Подробнее о событии

В Казахстане погоня за нарушителем закончилась погромами, стрельбой и пожарами

Lenta.ru01:38

В массовой драке на юге Казахстана погибли восемь человек, десятки ранены

Вести.Ru01:27

Президент Казахстана прокомментировал факт массовой драки на юге страны

REGNUMвчера в 16:26

В результате стычек и массовой драки в Казахстане есть погибшие и раненые

Газета.Ru01:02

Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана

РИА Новости00:44

Президент Казахстана сообщил о погибших в ходе стычек и массовой драки

РЕН ТВ00:28

Токаев сообщил о погибших в результате массовой драки на юге страны

RT на русском01:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Lenta.ru 02:07
Фигурное катание

Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов

Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
МК-Спорт 06 февраля в 09:32
Экономика

Всемирный Банк: экономике стран мешают граждане с ожирением

Дополнительную нагрузку на бюджеты всех стран создают их граждане, страдающие ожирением.
Pravda.Ru 06 февраля в 22:36
Происшествия

Власти Казахстана назвали причину массовой драки в Кордайском районе

Экономика сегодня 03:35
Культура

Российская певица выступит на церемонии «Оскар»

Gazeta.SPb вчера в 19:02
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Футбол

Роуз обвинил Моуринью в том, что тот вынудил его покинуть «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз считает, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью вынудил его уйти в аренду в «Ньюкасл».
Матч ТВ 01:11
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ вчера в 20:07
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Ксения Собчак послала Ивана Урганта

Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Paparazzi.ru вчера в 10:42
Политика

Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов

Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов.
РИА Новости вчера в 19:21
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в поджоге Никулинского суда

РБК вчера в 12:15
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:31
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Энергетика

Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
REGNUM вчера в 07:00
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на Кубке мира в Канаде

Известия вчера в 15:42
Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport вчера в 14:21
Армия и оружие

Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

Lenta.ru 03:18
Здоровье

Врач назвал основной симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Российская газета 00:05
Футбол

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил Карима Бензема за встречу с 11-летним безногим мальчиком

Bookmaker-ratings.ru 03:00
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Российская газета 05 февраля в 10:44
Политика

Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политсовет вчера в 00:14
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
ещё по теме
Главное