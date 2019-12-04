Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

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