Коронавирус
REGNUMПрезидент Казахстана поручил продлить карантин на две недели
Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.
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с чего всё началось
С 5 июля кабмин Казахстана ввел двухнедельный карантин в стране из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19, позже ограничения продлили до 2 августа, сообщается на сайте президента Казахстана.Профиль02:45
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