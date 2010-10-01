Экономика
REGNUMТокаев поручил создать институт по распределению жилья в Казахстане
«Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья», — считает Токаев. Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо внедрить подоходную шкалу налогообложения.
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Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Футбол
Смолов приехал на первую тренировку «Сельты» после карантина
Спорт-Экспресс 05:20
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
Политика
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 11:46
Общество
В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государством
Комсомольская правда вчера в 20:02
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Здоровье
В Ухане выявили новые случаи заражения коронавирусом
В китайском Ухане за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.
МИР 24 00:33
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:21
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Происшествия
Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до девяти
Число погибших в результате пожара в хосписе для пожилых людей в Красногорске возросло до девяти человек.
Life.ru вчера в 18:19
Политика
Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США
Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Кино
Каннский кинофестиваль в этом году отменяется
Евразия Daily 02:26
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Футбол
«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 73-летием
Московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» поздравил у себя на официальном сайте главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения.
РБК 04:42
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Наука
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью
С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:21
Гаджеты
Apple может выпустить первые профессиональные наушники
Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor вчера в 10:01
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Порецкие вести вчера в 03:46
Происшествия
Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова направила апелляцию на его арест в Свердловский районный суд Красноярска, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.
РИА Новости 03:14
Шоу-бизнес
Фото Седоковой в распахнутом халате восхитило ее поклонников
Очередное фото певицы появилось в ее Instagram. На опубликованном снимке она предстала в слитном черном купальнике и распахнутом халате.
НТВ 04:41
Единоборства
Получивший перелом кости боец Фергюсон станцевал в больнице
Американец Тони Фергюсон, у которого обнаружили перелом орбитальной кости после поражения от Джастина Гэтжи, станцевал в больнице, находясь под капельницей.
Российская газета 04:46
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Кино
Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II
Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет навредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Общество
В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за сутки
В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период наблюдений зарегистрировали 221 344 человека с инфекцией.
ФАН 04:01