«Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья», — считает Токаев. Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо внедрить подоходную шкалу налогообложения.

Токаев поручил создать институт по распределению жилья в Казахстане

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