Экономика

REGNUMREGNUMТокаев поручил создать институт по распределению жилья в Казахстане

«Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья», — считает Токаев. Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо внедрить подоходную шкалу налогообложения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На новую программу доступного жилья Казахстан потратит почти $1 млрд

ИА Красная Весна05:13

Токаев поручил создать институт по распределению жилья в Казахстане

REGNUM05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
1,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
273
Футбол

Смолов приехал на первую тренировку «Сельты» после карантина

Спорт-Экспресс 05:20
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
79
Политика

Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней

На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 11:46
5,2K
Общество

В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государством

Комсомольская правда вчера в 20:02
9
Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
133
Здоровье

В Ухане выявили новые случаи заражения коронавирусом

В китайском Ухане за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом.
МИР 24 00:33
493
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
618
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:21
46
Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
3
Происшествия

Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске возросло до девяти

Число погибших в результате пожара в хосписе для пожилых людей в Красногорске возросло до девяти человек.
Life.ru вчера в 18:19
450
Политика

Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США

Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания.
Известия вчера в 22:45
27
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
837
Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
1K
Кино

Каннский кинофестиваль в этом году отменяется

Евразия Daily 02:26
6
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
872
Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
16
Футбол

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 73-летием

Московский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» поздравил у себя на официальном сайте главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения.
РБК 04:42
Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Наука

С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью

С помощью комаров биоинженеры научили дроны летать ночью. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:21
2
Гаджеты

Apple может выпустить первые профессиональные наушники

Компания Apple может работать над созданием своих первых студийных наушников AirPods Studio.
iReactor вчера в 10:01
3
Общество

В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Порецкие вести вчера в 03:46
262
Происшествия

Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест

Защита красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова направила апелляцию на его арест в Свердловский районный суд Красноярска, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Прохоров.
РИА Новости 03:14
10
Шоу-бизнес

Фото Седоковой в распахнутом халате восхитило ее поклонников

Очередное фото певицы появилось в ее Instagram. На опубликованном снимке она предстала в слитном черном купальнике и распахнутом халате.
НТВ 04:41
Единоборства

Получивший перелом кости боец Фергюсон станцевал в больнице

Американец Тони Фергюсон, у которого обнаружили перелом орбитальной кости после поражения от Джастина Гэтжи, станцевал в больнице, находясь под капельницей.
Российская газета 04:46
1
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
233
Кино

Исполнитель роли Джоэла прокомментировал слив спойлеров к The Last of Us Part II

Трой Бейкер — исполнитель роли Джоэла — заявил, что «пара скриншотов» не сможет навредить The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 01:14
1
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
129
Общество

В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период наблюдений зарегистрировали 221 344 человека с инфекцией.
ФАН 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Казахстанский политик
Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 1 марта 2020 года, составляет 18 671 900 человек. Плотность населения является одной из самых низких: менее 6 человек на квадратный километр. Столица - Нур-Султан. Крупнейший город с населением более 1,8 млн человек - Алма-Ата. Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное