Происшествия
RuNews24.ruТокаев поручил создать комиссию после массовой драки на юге Казахстана
Полицейские сумели локализовать конфликт и взять его под контроль. По информации пресс-службы областного департамента полиции, массовая драка произошла между жителями села Масанчи.
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Президент Казахстана отреагировал на массовую драку в селах недалеко от Токмока
Sputnik Кыргызстанвчера в 13:35
Президент Казахстана признал наличие провокаторов в беспорядках в Жамбылской области
News-Asiaвчера в 13:31
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