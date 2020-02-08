Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruТокаев поручил создать комиссию после массовой драки на юге Казахстана

Полицейские сумели локализовать конфликт и взять его под контроль. По информации пресс-службы областного департамента полиции, массовая драка произошла между жителями села Масанчи.
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Токаев поручил создать комиссию после массовой драки на юге Казахстана

RuNews24.ru01:47

Президент Казахстана отреагировал на массовую драку в селах недалеко от Токмока

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
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В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
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Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
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Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
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Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
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В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
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Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

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Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
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Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения. В экономике доминирует углеводородная промышленность, а занятость населения максимальна в сельском хозяйстве. Ныне правительство прилагает усилия по диверсификации и планирует переключение национальной индустрии на производство товаров с высокой прибавочной стоимостью.
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