Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТокаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки внести предложения о введении жесткого карантина в связи с пандемией, сообщается
 на сайте главы государства.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
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Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Казахстанский политик
Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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