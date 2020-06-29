Коронавирус
Общественная служба новостейТокаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
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с чего всё началось
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки внести предложения о введении жесткого карантина в связи с пандемией, сообщается на сайте главы государства.Дождь11:44
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
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США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг
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Жертвой взрыва в жилом доме в Москве стал один человек, 7 пострадали
Один человек погиб и семь пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме в Москве, сообщает ТАСС.
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Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США
Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
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ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
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Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета 16:42
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Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
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Общество
Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
Кино
Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США
Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.
ИА Красная Весна 17:53
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru 16:08
Здоровье
Губернатор Ивановской области призвал соблюдать три правила
Губернатор добавил, что из-за коронавируса поведение людей должно измениться, им важно соблюдать три правила, которые реально работают: маски, антисептик и социальная дистанция.
Аргументы недели 14:22
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» — о решении «Ман Сити» организовать чемпионский коридор: это чепуха
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи прокомментировал решение «Манчестер Сити» в ближайшем матче организовать чемпионский коридор игрокам мерсисайдского клуба.
Чемпионат 15:35
Общество
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796
Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
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Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
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В Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей.
ГЛАС.RU 03:48
Политика
МАГАТЭ оценило опасность повышения радиации в Северной Европе
Небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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Армия и оружие
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
США в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию.
РБК 17:00
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 27 июня в 12:59
Футбол
Роналду сделал причёску, как у Куадрадо
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
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Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Армия и оружие
Военные развернули в Туве специальный полевой госпиталь
Полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной болезнью развернуло в столице Тувы городе Кызыле министерство обороны России, 29 июня заявили в министерстве.
ИА Красная Весна 07:45
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53