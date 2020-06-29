с чего всё началось

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.

Политика США прекратили экспорт военной продукции в Гонконг Госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения в Гонконг.

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 171

Футбол ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Кино Эксперт рассказал о кинозависимости России от Китая и США Директор пояснил, что хотя Роспотребнадзор разрешил возобновить работу кинотеатров с 15 июня, но тем нечего предложить зрителю.

Здоровье Губернатор Ивановской области призвал соблюдать три правила Губернатор добавил, что из-за коронавируса поведение людей должно измениться, им важно соблюдать три правила, которые реально работают: маски, антисептик и социальная дистанция.

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 16

Политика Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился. 140

Общество Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796 Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.

Политика МАГАТЭ оценило опасность повышения радиации в Северной Европе Небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов в атмосфере над территорией Северной Европы не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 1

Армия и оружие США ужесточили ограничения для экспорта в Россию США в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию.

Армия и оружие Военные развернули в Туве специальный полевой госпиталь Полевой госпиталь для лечения больных коронавирусной болезнью развернуло в столице Тувы городе Кызыле министерство обороны России, 29 июня заявили в министерстве. 1