Политика

РИА НовостиРИА НовостиТокаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба. Причина такого решения пока не обнародована. Вместе с тем глава государства поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.
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Эксперт прокомментировал прекращение полномочий Дариги Назарбаевой

РИА Новости06:04

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс04:17

Токаев прекратил депутатские полномочия спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой

ТАСС03:22

Президент Казахстана поблагодарил Назарбаеву за работу спикером сената

РБК04:51

Отправлена в отставку дочь Нурсултана Назарбаева, у которой нашли недвижимость в Лондоне

Znak.com03:10

Президент Казахстана прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Коммерсантъ02:51

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском02:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Экономика

Стало известно, какие товары подорожают после карантина

После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
1
Здоровье

Очереди из машин скорой помощи в Москве объяснили

Очереди из машин скорой помощи у клиник в Москве связаны в основном с особым алгоритмом приема больных.
Lenta.ru 05:38
1
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
346
Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
30
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
811
Политика

Медведев заявил о реформировании служб занятости

Москва, 1 мая 2020, 12:22 — REGNUM Службы занятости оказались не подготовленным к последствиям коронавируса, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал переформатировать их работу, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM вчера в 05:22
16
Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
355
Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
434
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
10
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
82
Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
123
Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:22
512
Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
23
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,9K
Общество

В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса

Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
17
Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:37
335
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
606
Общество

Попова допустила передачу коронавируса с водой и едой

Как ранее в субботу заявила Попова, в России пока не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.
Известия 06:14
3
Общество

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связали с очередями в метро

Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Москве может быть связано с очередями, которые образовались в столичном метро в первый день введения пропусков.
Lenta.ru 05:24
7
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
92
Общество

Что изменится в жизни южноуральцев с мая 2020 года

С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5 %, но не более 1500 рублей.
Южноуральская панорама 30 апреля в 08:28
60
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
39
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423

В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
89
Здоровье

В региональном штабе прокомментировали видеообращение медсестры КОКБ

Каскад 06:08
10
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
15
Общество

В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области.
РИА Новости 06:11
287
Шоу-бизнес

Мадонна заявила о наличии антител к коронавирусу

Ранее певица пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду Билла Гейтса, который занимается поиском лекарств от коронавируса.
Говорит Москва вчера в 11:10
2
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
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Председатель сената парламента Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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