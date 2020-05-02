Политика
РИА НовостиТокаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба. Причина такого решения пока не обнародована. Вместе с тем глава государства поблагодарил Назарбаеву за плодотворную работу.
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Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:56
Политика
Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России
Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан.
Lenta.ru 02:08
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
В Туле умер 17-летний пациент, у которого подозревали коронавирус
В тульской больнице умер 17-летний подросток, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает облправительство.
Российская газета 29 апреля в 06:06
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Авто
АвтоВАЗ выпустил специальную серию Lada Xray Cross Instinct
АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи новой специальной серии Lada XRay Cross Instinct, укомплектованной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
AvtoVolgograda.ru 29 апреля в 05:01
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 423
В Алтайском крае зарегистрировали 41 новый случай заболевания коронавирусом.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:00
Общество
Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса
Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
Здоровье
Операторы фитнес-индустрии назвали условия открытия спортклубов
Ещё одной мерой может стать требование справки о состоянии здоровья клиентов, передаёт РБК.
News.ru 02:13
Космос
Строительные блоки жизни найдены в знаменитом марсианском метеорите
Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Аллан Хиллз 84001 (ALH84001) содержит природные органические молекулы.
HotGeo 30 апреля в 11:35
Общество
Россия вышла на седьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом
На сегодняшний день Россия оказалась на седьмом месте в мире по распространению COVID-19.
Вечерняя Москва 04:40
Общество
В России за сутки выявили 9 623 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявлено 9 623 случаев заражения COVID-19, число случаев заражения в стране достигло 124 054.
Парламентская газета 04:48
Политика
«Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом». Офис Зеленского объяснил угрозы мэру Черкасс
Офис президента Украины 2 мая выступил с заявлением в своем Facebook, после того как мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал в соцсетях фрагмент своей переписки якобы с первым заместителем главы офиса Сергеем Трофимовым В четверг, 30 апреля, Черкасский горсовет разрешил открыть городские рынки, магазины, летние площадки кафе и ресторанов, салоны красоты, парки и скверы для посещения.
Украина.ру 04:21
Футбол
Лаутаро хочет перейти в «Барселону». «Интер» в курсе желания игрока
В «Интере» знают о том, что игрок хочет перейти в «Барсу».
Sports.ru 04:45
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
Здоровье
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличилось и за прошедшие сутки составило 5358.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Здоровье
Особенности бессимптомного течения коронавируса названы
Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:54
Происшествия
Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития
Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития.
Российская газета 05:06
Общество
Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса
Как говорится в постановлении мэра Сергея Еремина, дом расположенный по адресу ул. Краснопресненская, 31 закрыли на карантин.
ТВ-Енисей вчера в 11:04
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ вчера в 14:15
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:22
Общество
С 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска
«Согласно новой редакции Указа с 9:00 30 апреля 2020 года вводится особый порядок передвижения по территории Тульской области», - говорится в сообщении.
Inc-news.ru 28 апреля в 22:23