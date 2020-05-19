Политика
Бел.РуМИД Японии вновь затронул вопрос принадлежности Южных Курил
Отмечается, что в прошлом году такой формулировки в докладе не наблюдалось. Как отмечают авторы канала "Мейстер", подобные изменения можно считать концом для переговоров по этой территории межу Японией и Россией.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Курилы отдали Японии в «Синей книге дипломатии». В этом нет ничего необычного
Телеканал 360°вчера в 10:26
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости 15:18
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Общество
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
Российская газета 11:15
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 16:02
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Экономика
Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару
Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Футбол
РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
РИА Новости 12:17
Происшествия
Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки
Известия вчера в 23:40
Кино
Павел Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера
Газета.Ru вчера в 05:15
Армия и оружие
Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии
В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Театры
Волковский театр Ярославля готовится к сезону отпусков и ремонта
Труппа вернется из отпусков 17 июля и сразу приступят к репетициям тех спектаклей, премьера которых планировалась еще в нынешнем сезоне.
Городские новости (г. Ярославль) 09:16
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Армия и оружие
Войска Сирии заблокировали американскую бронетехнику
Американские военнослужащие продолжают совершать попытки проникнуть в западную часть Сирийской Арабской Республики.
ГЛАС.RU 03:03
Общество
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»
Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета вчера в 12:06