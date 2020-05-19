Политика

Бел.РуБел.РуМИД Японии вновь затронул вопрос принадлежности Южных Курил

Отмечается, что в прошлом году такой формулировки в докладе не наблюдалось. Как отмечают авторы канала "Мейстер", подобные изменения можно считать концом для переговоров по этой территории межу Японией и Россией.
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США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
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Экономика

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Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

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Войска Сирии заблокировали американскую бронетехнику

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Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»

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