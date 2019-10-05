Единоборства

Sportbox.RUSportbox.RUТоков нокаутировал Дарпиняна на турнире Bellator 229

В Темекуле (Калифорния, США) на турнире Bellator 229 бой провели россиянин Анатолий Токов и представитель Армении Грачо Дарпинян. Поединок был остановлен во втором раунде после того, как Дарпиняну засчитали технический нокаут. Для россиянина эта победа стала 29-й в карьере.
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Токов нокаутировал Дарпиняна. Видео

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Анатолий Александрович Токов
Российский боец смешанного стиля средней весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года. Известен по участию в турнирах таких организаций как Bellator, M-1 Global, ACB, Rizin FF, Fight Nights, владел титулом чемпиона ACB в среднем весе. Чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта.
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