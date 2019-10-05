Единоборства
Sportbox.RUТоков нокаутировал Дарпиняна на турнире Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) на турнире Bellator 229 бой провели россиянин Анатолий Токов и представитель Армении Грачо Дарпинян. Поединок был остановлен во втором раунде после того, как Дарпиняну засчитали технический нокаут. Для россиянина эта победа стала 29-й в карьере.
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