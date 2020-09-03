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Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал. «Новичок» - это такой коктейль.