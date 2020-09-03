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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал. «Новичок» - это такой коктейль.В источнике
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Популярная механика

Почему «Новичок» так назвали и какие последствия он вызывает

Популярная механикавчера в 14:13
Новые Известия

«Всего 10 мг на пакетик чая»: Вил Мирзаянов объяснил, как отравили Навального

Новые Известиявчера в 08:08
Коммерсантъ

Что такое «Новичок»

Коммерсантъ2 сентября в 10:51
Forbes

Как «Новичок» «утек» из секретных лабораторий и в чьи руки он мог попасть

Forbes2 сентября в 16:26
Компания

Старый новый «Новичок»

Компания2 сентября в 15:46
Национальная служба новостей

Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»

Национальная служба новостейвчера в 05:30

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у политика Алексея Навального были проблемы с питанием за несколько дней до госпитализации.
Коммерсантъ04:12
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Тихановская анонсировала бессрочные митинги в Белоруссии

РБК напоминает, митинги в Минске и других крупных городах Белоруссии продолжаются уже 25 дней – после того, как победителем прошедших 9 августа выборов главы государства с поддержкой свыше 80% избирателей был объявлен Лукашенко.
Newvz.ru03:23
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31
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