Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал. «Новичок» - это такой коктейль.В источнике
Подробнее о событии
«Всего 10 мг на пакетик чая»: Вил Мирзаянов объяснил, как отравили Навального
Новые Известиявчера в 08:08
Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»
Национальная служба новостейвчера в 05:30