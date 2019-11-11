В России 89% населения продолжают регулярно пользоваться наличными деньгами. И только 2% населения полностью отказались от них, сообщает РБК результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра.

Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян

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