Общество
Взгляд-инфоПолностью отказались от наличных денег только 2% россиян
В России 89% населения продолжают регулярно пользоваться наличными деньгами. И только 2% населения полностью отказались от них, сообщает РБК результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра.
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Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Гаджеты
Пассивный кулер MonsterLabo The Heart весит три килограмма
3DNews 09 ноября в 04:45
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
Коммерсантъ вчера в 17:25
Гаджеты
AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000
AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com вчера в 16:09
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК вчера в 20:03
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса
Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.
Ведомости вчера в 22:48
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Футбол
«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS
Чемпионат вчера в 19:01
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Армия и оружие
Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
Спецназ российского Восточного военного округа прибыл в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
РИА Новости вчера в 21:14
Гаджеты
Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Astera вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 09 ноября в 06:00
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
34-летний Роналду не пожал руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и отправился в раздевалку команды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Общество
Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление
Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
ProKazan.ru вчера в 23:42
Политика
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о руководителе офиса президента Украины Андрее Богдане после его заявления о роли украинцев в "поднятии всего мира".
РИА Новости вчера в 17:15
Общество
«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке
«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Общество
В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Кино
Германия: Обзор кассовых сборов за уик-энд 31 октября - 3 ноября, 2019
Девятой стала корейская чёрная комедия «Паразиты» ($476 тыс. при 9-процентном падении сборов в третий уик-энд и $2,04 млн за восемнадцать дней).
Кинобизнес сегодня 09 ноября в 07:02
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском вчера в 12:13