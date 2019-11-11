Общество

Взгляд-инфоВзгляд-инфоПолностью отказались от наличных денег только 2% россиян

В России 89% населения продолжают регулярно пользоваться наличными деньгами. И только 2% населения полностью отказались от них, сообщает РБК результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра.
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Только 2% россиян полностью отказались от наличных

РБКвчера в 23:00

2% россиян полностью отказались от наличных денег

Накануне.Ruвчера в 23:43

Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян

Взгляд-инфовчера в 23:56
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