Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruТолько 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы

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Недавно стало известно, что правительство Италии готово разрешить тренировки, но при соблюдении протокола безопасности.
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Кроме «Ювентуса», «Лацио», «Дженоа», никто не одобрил возобновление турнира

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СМИ: только три клуба Серии А утвердили протокол по возвращению к соревнованиям

Bobsoccer08:44

Только 3 клуба серии А соответствуют требованиям правительства Италии для возобновления тренировок

Спорт-Экспресс08:59

Только 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы

Soccer.ru09:02
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Таксист, избивший москвичку за нечитаемый QR-код, объяснил свои действия в беседе с РЕН ТВ.
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

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Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
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Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
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Авто

Китайский конкурент Renault Arkana поступил в продажу

Китайская компания GAC стартовала прием предварительных заказов на новый купеобразный кроссовер GAC GS4 Coupe.
Rusargument 06:55
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Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Религия

РПЦ осудила не согласившихся с призывом не посещать храмы на Пасху

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил священников, публично утверждавших, что призывы патриарха не посещать церковь во время пасхальной службы, не являются прямым запретом и их можно не соблюдать.
РБК 13:56
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Гаджеты

В России начаты продажи нового смартфона iPhone SE

ToDay News Ufa 04:44
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Футбол

Футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы

Футболист французского "Монпелье" Жуниор Самбия выведен из искусственной комы, сообщил агент игрока Фредерик Герра.
Газета.Ru 15:42
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Происшествия

Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео

В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", с которым произошло ЧП при приземлении на площадку около месторождения "Русское" на Ямале.
Вести.Ru 03:50
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Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
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В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
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Кино

Боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом в главной роли вышел на Netflix

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Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
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Общество

Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве

Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
РИА Новости 13:16
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Происшествия

В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
Российская газета 14:07
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Общество

Музыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке

Вести.Ru 07:57
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В Краснодаре на карантин закрыли онкодиспансер

Ранее ГЛАС сообщал, что на территории Краснодарского края карантин продлили до мая. Режим карантина действует в регионе с 31 марта.
ГЛАС.RU 08:24
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Общество

«Союзмультфильм» намерен отобрать у Японии права на Чебурашку

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В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
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Религия

Протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом

Говорит Москва 14:40
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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